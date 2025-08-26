24 Horas Edición Medio Día

26/08/2025

Iquitos: Escolares manipulan réplica de arma en plena vía pública

Las imágenes fueron captadas por las cámaras del Municipio de San Juan Bautista.



En la ciudad de Iquitos, un grupo de cinco escolares fueron captados manipulando una réplica de arma de fuego a plena luz del día en la vía pública. El hecho generó alarma entre los habitantes y las autoridades locales.

Las cámaras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista captaron a los menores, la mayoría de ellos uniformados y con mochilas, manipulando la réplica de pistola.

En las imágenes se observa a uno de los escolares utilizando la réplica de arma y luego se la pasa a su compañero, quien rápidamente la guarda al interior de su short para que no sea visto por los vecinos.

INTERVENCIÓN

Tras este hecho, agentes de la Policía Nacional y los serenos de la localidad se movilizaron rápidamente y llegaron hasta una vivienda, donde intervinieron a dos de los menores e incautaron la réplica de pistola.


