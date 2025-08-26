Iquitos: Escolares manipulan réplica de arma en plena vía pública

En la ciudad de Iquitos, un grupo de cinco escolares fueron captados manipulando una réplica de arma de fuego a plena luz del día en la vía pública. El hecho generó alarma entre los habitantes y las autoridades locales.

Las cámaras de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista captaron a los menores, la mayoría de ellos uniformados y con mochilas, manipulando la réplica de pistola.

En las imágenes se observa a uno de los escolares utilizando la réplica de arma y luego se la pasa a su compañero, quien rápidamente la guarda al interior de su short para que no sea visto por los vecinos.

INTERVENCIÓN

Tras este hecho, agentes de la Policía Nacional y los serenos de la localidad se movilizaron rápidamente y llegaron hasta una vivienda, donde intervinieron a dos de los menores e incautaron la réplica de pistola.