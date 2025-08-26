Cusco: intervienen a policía por presunto asesinato de sujeto en exteriores de un estadio de fútbol

Un policía fue detenido cerca de un estadio de fútbol del Cusco, tras protagonizar una pelea que terminó con la muerte de un sujeto, identificado como Aurelio A., Trascendió que el crimen tendría relación con un tema pasional.

Según se conoció, el agente intervenido, identificado como Job T., se encontraba en su día de descanso cuando se registró el fatal incidente. Habría usado su arma de fuego personal para disparar contra el fallecido, informa RPP.

VENTA DE PINTURAS

Luego de lo sucedido, familiares de Aurelio A. llegaron rápidamente al Cusco procedentes de la ciudad de Lima; consternados por lo sucedido, declararon brevemente querer saber qué había desencadenado esta tragedia.

Indicaron que la víctima viajaba permanentemente a la 'Ciudad Imperial' por temas estrictamente laborales, pues se dedicaba a la venta de pinturas. Ellos exigieron justicia para su familiar y que se esclarezca lo sucedido.