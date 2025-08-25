Oleajes anómalos golpean la costa: cierran más de 100 puertos en todo el país

Los fuertes oleajes anómalos que afectan al litoral peruano en los últimos días vienen causando serios estragos en distintas regiones costeras, dejando embarcaciones dañadas, pérdidas económicas y la paralización de las actividades pesqueras.

En Huacho, decenas de pescadores se vieron obligados a retirar sus embarcaciones del mar para evitar que sean arrastradas por la fuerza de las olas. “Vamos a tener cuatro o cinco días de no trabajar. Todas las embarcaciones de la parte norte las hemos sacado porque la mar pasa y todo se barre”, relató Luis Arévalo, presidente de la Asociación de Pescadores de Huacho.

En Huaral, las playas de Chacra y Mar resultaron afectadas, con puestos comerciales destruidos por la fuerza del mar. Serenos de la zona apoyaron a los comerciantes que prácticamente lo perdieron todo. En el puerto de Chancay, varias chalanas fueron arrastradas mar adentro.

La situación en Chimbote no fue distinta. Las olas destruyeron embarcaciones artesanales y arrastraron objetos de valor, lo que obligó a los pescadores y vecinos a realizar labores de rescate improvisadas. “Desde las 4 de la mañana sentimos el impacto de los oleajes. Hay que tener cuidado con los amarres de las lanchas porque el agua se lo lleva todo”, contó un pescador de la zona.

CIERRE DE PUERTOS

Debido a la magnitud del fenómeno, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra dispuso el cierre de 112 puertos en todo el país hasta el 27 de agosto, como medida preventiva para salvaguardar la vida humana y evitar mayores daños.