Tras 6 años de pausa: Vuelve el concurso nacional del pisco

Tras seis años de ausencia debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19, finalmente regresa el Concurso Nacional del Pisco, donde productores pisqueros participarán por ver quién tiene el mejor pisco del país.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Antonella Romero, directora general de Desarrollo Empresarial de Produce, señaló que las inscripciones están abiertas hasta el día de mañana, martes 26 de agosto.

"Hasta el 26 de agosto, productores pisqueros de las cinco regiones pisqueras, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, podrán ser parte de este concurso que regresa con más fuerza después de seis años", dijo.

REQUISITOS

Cabe precisar que hasta el día de mañana, los participantes tendrán plazo de enviar un correo a concursonacionaldelpisco@produce.gob.pe, adjuntando sus documentos, tener la denominación de origen vigente, su registro sanitario y ser formal, entre otros requisitos.