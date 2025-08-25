Chiclayo: artesanos de Pimentel afectados ante falta de turistas por oleajes

Este fin de semana se registraron fuertes oleajes anómalos en todo el litoral peruano, lo que generó la suspensión de actividades marítimas en Lima y en varias regiones del norte del país.

En el distrito de Pimentel, en Chiclayo, artesanos se vieron afectados por la poca presencia de turistas debido a este fenómeno. La situación provocó pérdidas económicas y preocupación en la población local.

Los oleajes provocaron que el mar se desbordara varios metros, llegando incluso a afectar negocios y viviendas cercanas a la playa. Aunque no se reportaron daños de gran magnitud, los vecinos mostraron temor ante la fuerza del fenómeno.

Además, varias embarcaciones de pescadores resultaron volcadas y otras fueron arrastradas hasta la orilla, obligando a suspender las faenas. Muchos hombres de mar no salieron a trabajar este lunes como medida de prevención.

TÉCNICO DE LA MARINA FALLECE POR OLEAJES

Los fuetes oleajes también dejó una víctima mortal: un técnico de la Marina de Guerra del Perú, identificado como Roberto Tello, quien perdió la vida tras ser alcanzado por las intensas olas cuando se encontraba en labores marítimas.