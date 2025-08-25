Piura: intentan linchar a sospechoso del asesinato de una universitaria

Un hombre acusado de asesinar a una joven universitaria estuvo a punto de ser linchado por la población en Piura. La Policía Nacional tuvo que dispersar con bombas lacrimógenas a los enfurecidos vecinos para evitar que lo agredieran.

La víctima fue identificada como Xiomara Alejandra Huertas Santiago, de 19 años, estudiante de Administración en la Universidad Nacional de Piura. Su cuerpo fue hallado sin vida en una zona del distrito de La Arena.

INVESTIGACIÓN

La joven había sido reportada como desaparecida el pasado 19 de agosto. Desde entonces, su familia no tenía noticias de ella. Según el testimonio de su tío, Xiomara fue encontrada maniatada de pies y manos, y con signos de haber sido estrangulada con una soga.

Familiares también señalaron que la estudiante denunció, a través de su enamorado, haber sido acosada por un sujeto identificado como Jorge Silva Alba, vecino de la zona y principal sospechoso.

Efectivos policiales llegaron hasta la vivienda del acusado para detenerlo, pero la intervención generó la furia de los moradores, quienes intentaron hacer justicia por mano propia.

El caso se encuentra en investigación a cargo del Ministerio Público y la Policía Nacional, mientras la familia y vecinos exigen justicia para la joven.