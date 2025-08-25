Cusco: Policía desarticula a presuntos integrantes de ‘Los Pulpos del Sur’

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Cusco a tres presuntos miembros de la organización criminal “Los Pulpos del Sur”, vinculada también a “Los injertos del Tren de Aragua”. Según las autoridades, el grupo delictivo se dedicaba a extorsionar a comerciantes y empresarios locales mediante amenazas, cartas y atentados con explosivos.

EXTORSIÓN Y VIOLENCIA EN CUSCO

El jefe de la DIVINCRI Cusco, Carlos Quispe Amoretti, explicó que la modalidad de la banda era el “chalequeo”, es decir, exigían dinero a sus víctimas a cambio de supuesta protección. En caso de negativa, respondían con violencia. Uno de los últimos ataques se registró en San Jerónimo, donde lanzaron un artefacto explosivo contra una vivienda, generando temor en la población.

Las cámaras de seguridad de la ciudad permitieron identificar a los presuntos extorsionadores, quienes venían sembrando terror en la capital imperial con constantes amenazas.

OPERATIVO POLICIAL

Durante la intervención, personal de la DIVINCRI y la Sección de Inteligencia incautó dos vehículos, un revólver con número de serie erradicado, un cartucho de dinamita y tres teléfonos celulares. Según la Policía, uno de los detenidos habría participado en una balacera ocurrida en el Palacio del Folclore.

Los tres intervenidos fueron trasladados a la sede de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI), donde continúan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público para determinar su responsabilidad en los actos de extorsión y atentados en la región.