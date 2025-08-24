Fuertes oleajes encienden las alertas en las playas de Huacho

Ante la presencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad, el litoral peruano enfrenta el cierre de 112 puertos, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Estas restricciones afectan directamente las operaciones marítimas y actividades pesqueras y deportivas, y esta medida se mantendrá hasta el miércoles 27 de agosto.

Desde tempranas horas informamos que este fenómeno ha comenzado a impactar desde el norte hasta el sur del país, después del pronóstico de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV).

Playas de Huacho en alerta

Cabe indicar que, se ha recomendó suspender actividades portuarias y de pesca durante la vigencia del fenómeno y evitar la exposición al oleaje para reducir riesgos de accidentes y daños a la integridad personal y material.