Puno: delincuentes asaltan vivienda y encañonan a niño de 9 años

Momentos de terror se vivieron en Puno cuando un grupo de al menos nueve delincuentes irrumpió en una vivienda ubicada en la intersección de la avenida Perú. En el interior se encontraba un niño de apenas 9 años, quien fue reducido y amenazado con un arma de fuego mientras los hampones se apoderaban del dinero y objetos de valor.

Las cámaras de seguridad registraron cada instante del violento asalto. En las imágenes se observa cómo dos sujetos encapuchados forcejean la cerradura de la puerta, mientras otros hacen de campana. Minutos después, una camioneta llega al lugar y más integrantes de la banda descienden para ingresar raudamente a la vivienda, sometiendo al menor.

La madre del niño relató entre lágrimas que los delincuentes le apuntaron con una pistola en la cabeza, aprovechando que casi toda la familia había salido al mercado. Según indicó, los hampones se llevaron más de cinco mil soles en efectivo, además de otros bienes de valor. “Mi hijito ahorita está llorando, lo han amenazado con matarlo”, expresó.

ANALIZAN CÁMARAS DE SEGURIDAD

La Policía Nacional del Perú viene analizando las grabaciones de seguridad para dar con la identidad de los responsables, quienes huyeron tras disparar al aire para sembrar el pánico en la zona. Los vecinos exigen mayor resguardo policial, pues no es la primera vez que se reportan asaltos similares en el sector.