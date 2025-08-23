Vraem: pobladores se enfrentan a militares para evitar intervención

Un violento enfrentamiento se registró en la comunidad de Natividad, en la zona del VRAEM, en la región Ayacucho, entre militares y pobladores de la zona. El hecho generó gran preocupación entre los vecinos, quienes aseguraron que la tensión se prolongó por varias horas.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas del enfrentamiento. Sin embargo, fuentes policiales señalaron que existía información de inteligencia que alertaba sobre la posible existencia de varios kilos de pasta básica de cocaína almacenados en una vivienda de la comunidad.

De acuerdo con la versión de la Policía, los pobladores habrían intentado impedir el ingreso de las camionetas de las fuerzas del orden, lo que desató el enfrentamiento. Durante los disturbios, se reportaron empujones, gritos y el lanzamiento de objetos, aunque no se ha confirmado la existencia de heridos.

INVESTIGAN INCIDENTE

Las autoridades indicaron que se continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y verificar si la información sobre el presunto cargamento de droga es verídica. En tanto, la calma volvió a la zona, aunque la tensión persiste entre los pobladores y las fuerzas militares.