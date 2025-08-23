Cajamarca: capturan a presuntos integrantes de “Los Hijos de Dios”

Momentos de tensión se vivieron en Cajamarca tras la captura de dos presuntos integrantes de la organización criminal “Los Hijos de Dios”, sindicada de sembrar el terror entre comerciantes de la región con ataques y extorsiones. La Policía Nacional identificó a los detenidos como Alex Huamán y Wilter Bardales, quienes serían responsables de diversos atentados contra pequeños empresarios.

De acuerdo con las investigaciones, en los celulares de los intervenidos se encontraron videos en los que aparecían portando armas y grabaciones de atentados a locales comerciales, además de mensajes amenazantes dirigidos a sus víctimas. Las autoridades señalaron que estos materiales servirán como pruebas en el proceso penal.

El jefe del Frente Policial de Cajamarca informó que ambos sujetos eran seguidos desde hace más de dos meses por la unidad de inteligencia, tras registrarse al menos diez ataques contra negocios de la zona. Asimismo, durante el operativo se incautaron motocicletas que habrían sido utilizadas en los actos de intimidación.

GOLPE A LA DELINCUENCIA

La Policía Nacional del Perú calificó la intervención como un “golpe importante” contra la delincuencia organizada en Cajamarca, aunque advirtió que las investigaciones continuarán para identificar y capturar a otros integrantes de la banda criminal que aún permanecen en libertad.