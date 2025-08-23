Chiclayo: profesora es asaltada y arrastrada por delincuentes en moto

La inseguridad volvió a golpear en el norte del país. Una docente fue víctima de un violento asalto en Chiclayo cuando se dirigía a su centro de labores. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona y evidencia la crudeza con la que actuaron los delincuentes.

En las imágenes se observa cómo una motocicleta con dos sujetos a bordo intercepta a la mujer en plena vía pública. Uno de los hampones desciende rápidamente, la encañona y le arrebata su mochila, mientras la víctima intenta resistirse al robo.

Durante el forcejeo, la docente es arrastrada por varios metros, sufriendo golpes y lesiones que requirieron atención médica. Vecinos y transeúntes que presenciaron el ataque denunciaron que esta modalidad de asalto se ha vuelto cada vez más frecuente en la ciudad.

HUYERON EN MOTOCICLETA

Tras el ataque, los delincuentes escaparon a bordo de la motocicleta, mientras la Policía inició operativos para dar con su paradero. La víctima, aún con visibles heridas, pidió mayor seguridad en Chiclayo, pues asegura que teme volver a ser blanco de la delincuencia en su camino diario al trabajo.