Suspenden vuelos en Pisco y Nasca por fuertes vientos

La tarde del viernes 22 de agosto, la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) dispuso la suspensión de las operaciones aéreas en el aeropuerto de Pisco y en el aeródromo de Nasca, debido a la presencia de intensas ráfagas de viento acompañadas de nubes de arena que azotaron la región Ica.

La entidad señaló que la medida se adoptó en cumplimiento de los protocolos de seguridad para proteger a pasajeros, tripulación y operadores. “Reafirmamos nuestro compromiso de mantener los más altos estándares en seguridad aérea y garantizar operaciones confiables para los usuarios”, indicó Corpac en un comunicado.

El fenómeno climático sorprendió a los habitantes de Pisco y Paracas, donde en cuestión de minutos el paisaje quedó cubierto por una densa nube de arena. La visibilidad se redujo a apenas 100 metros, obligando a conductores y peatones a extremar precauciones.

VIENTOS FUERTES EN TACNA Y AREQUIPA

Si bien en Tacna y Arequipa también se reportaron vientos fuertes y neblina, las operaciones aéreas no se vieron interrumpidas. Corpac confirmó que su personal monitorea en tiempo real las condiciones meteorológicas y que los vuelos en Pisco y Nasca se reanudarán apenas resulte seguro hacerlo.