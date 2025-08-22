Iquitos: golpean a hombre acusado de realizar tocamientos a niña dentro de un bus

Con los ánimos exacerbados, pasajeros del interior de un bus de transporte público de Iquitos, desataron su molestia contra un hombre acusado de realizar una serie de tocamientos indebidos a una menor de edad en el interior del vehículo.

El agresor fue identificado como Carlos Escarpate Espinoza, buscó eludir las responsabilidades de las imputaciones que tenía, sin embargo, los usuarios de la unidad lo redujeron de manera violenta hasta la llegada de los agentes de la PNP.

La madre de la niña contó que su hija le contó que el sujeto constantemente tenía una serie de conductas sospechosas días atrás, previo a la ayuda de los pasajeros de la unidad, quienes pidieron la máxima sanción.

MAYOR VIGILANCIA EN LA CIUDAD

Este hecho ha alarmado a los ciudadanos de Iquitos, quienes han solicitado a las autoridades de la región mayor vigilancia para las menores de edad en espacios públicos, por lo que, exigen patrullajes constantes en diversas zonas.