Madre de Dios: capturan a “Los Guardianes de La Pampa” con arsenal de armas

Durante un operativo conjunto, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró desarticular a la peligrosa organización criminal “Los Guardianes de La Pampa”, que operaba en la región Madre de Dios. La banda está vinculada a delitos como extorsión, sicariato, tráfico de armas y protección a operaciones de minería ilegal.

La intervención fue ejecutada con apoyo de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), otras unidades especializadas de la PNP y efectivos del Ejército del Perú. El operativo se desarrolló en la zona de La Pampa, identificada como uno de los principales focos de minería ilegal en la selva sur del país.

Durante la acción policial, las autoridades incautaron un arsenal compuesto por cinco rifles de largo alcance, tres pistolas y más de mil municiones de diferentes calibres. Estas armas habrían sido utilizadas para brindar seguridad a las actividades ilegales que financiaban a la organización.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

Según las investigaciones preliminares, los integrantes de “Los Guardianes de La Pampa” ofrecían servicios de protección armada a mafias mineras y mantenían un control violento en la zona. Cuatro presuntos miembros de la organización fueron detenidos y permanecerán bajo custodia mientras se determina su responsabilidad penal.

Las diligencias continuarán a cargo del Ministerio Público y de la PNP para identificar a otros posibles integrantes y establecer el verdadero alcance de la red criminal en Madre de Dios.