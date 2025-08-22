Trujillo: escolar y su padre son detenidos por extorsión en flagrancia

La Policía Nacional logró una intervención insólita en la ciudad de Trujillo, donde un escolar de 16 años fue detenido con el uniforme de su colegio mientras recogía el dinero de una presunta extorsión. El operativo, a cargo de la DEPINCRI Virú, también permitió la captura de su padre, Elfer Bacilio, quien sería el responsable de ordenar al menor participar en el delito.

Según la denuncia, la víctima recibía constantes mensajes extorsivos vía WhatsApp, en los que se le exigía el pago de S/5,000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia. Jhony Huamán, jefe de la DIVINCRI La Libertad, explicó que la entrega pactada se realizó frente a un paradero de colectivos, donde el menor fue sorprendido en flagrancia y confesó que actuaba bajo órdenes de su padre.

DIVERSAS DENUNCIAS

Elfer Bacilio no era un desconocido para las autoridades. El sujeto registra denuncias previas por tenencia ilegal de armas, violencia familiar y extorsión, lo que refuerza la hipótesis policial de que formaría parte activa de la banda criminal “Los Malditos de Alto Trujillo”.

La Policía investiga si padre e hijo están vinculados a otros casos de extorsión registrados en la región. Las autoridades no descartan que existan más víctimas y señalaron que continuarán con las operaciones para frenar las actividades de esta peligrosa organización criminal que viene operando en el norte del país.