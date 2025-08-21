Madre de niño víctima de sicarios en Huaura: “El norte chico se está desangrando”

Días atrás, un padre de familia junto a un niño fueron víctimas de la criminalidad en Huaura. Los delincuentes realizaron más de 20 disparos de los cuales uno de los proyectiles terminó impactando en el menor de 8 años, lo que terminó con su vida de inmediato.

La madre de la víctima de los hampones se encuentra velando los restos de su pequeño. En conversación con 24 horas, la progenitora contó los momentos previos a enterarse la noticia de la perdida familiar que conllevó el accionar criminal.

“Me enteré gracias a la llamada de una amiga. Mi hijo salió a recoger su cena (…) Se escuchó disparos, pero escuchamos como cohetes (…) El volumen de la televisión estaba alta, pero no lo escuchamos como disparos. Al minuto me llama mi amiga y me dijo que era mi hijito”, dijo.

LLAMADO AL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

Ante este fatal desenlace, la madre del pequeño de 8 años hizo un llamado al Gobierno de Dina Boluarte para que pueda prestar atención en Huaura y otras ciudades aledañas que se han convertido en el nuevo blanco de la inseguridad.

“Pido justicia para mi hijo. Por favor, atrapen a los delincuentes, quiero que paguen. Todo el norte chico se está desangrando (…) Pido al ministro del Interior y a la presidenta, justicia para mi hijo”, manifestó la madre del pequeño con lágrimas.