PNP frustra envío de municiones destinadas a la banda criminal “Los Lobos” en Ecuador

Un operativo sorpresa realizado en el puente internacional que conecta Perú y Ecuador permitió la intervención de dos personas cuando transportaban 37 cajas de municiones calibre 9 mm, destinadas al uso de armas UZI. La acción policial se ejecutó en una de las zonas de mayor tránsito fronterizo, lo que evitó que el cargamento llegara a su destino en territorio ecuatoriano.

ORGANIZACIÓN 'LOS LOBOS'

De acuerdo con el general PNP Luis Enrique Pacheco, las municiones tenían como destino final a la organización criminal “Los Lobos”, una de las bandas más peligrosas y violentas de Ecuador. El ciudadano venezolano sería el encargado de la entrega, mientras que el estibador peruano habría sido contratado para el traslado del cargamento.

Ambulantes de la zona defendieron al estibador, asegurando que desconocía el contenido de las cajas. No obstante, las autoridades mantienen la investigación abierta para esclarecer el nivel de responsabilidad de ambos detenidos.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Los implicados fueron trasladados al puesto de vigilancia fronteriza, donde permanecen bajo custodia policial. La PNP informó que se continuará con las diligencias para determinar la ruta completa del armamento y los nexos de la red criminal que pretendía recibir el material bélico.

El caso ha encendido las alertas en la frontera, pues evidencia la constante presión de grupos delictivos transnacionales que operan en la región y buscan abastecerse de armamento a través de pasos fronterizos de alto tránsito.