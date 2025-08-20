Arequipa: Sicario ingresa a departamento y dispara 7 veces contra extranjero

En la ciudad de Arequipa, un ciudadano de nacionalidad venezolana fue baleado en el interior de su departamento por un sicario quien irrumpió en el inmueble y grabó el atentado.

El sicario, miembro de la peligrosa banda criminal "Los Orientales", disparó hasta en siete ocasiones contra la víctima, identificada como Jesús Calma Becerra, y acusó al agraviado de pertenecer a la organización "Los Negritos".

"Los que son no hacen bulla... solo hacen buena presentación", se oye decir al sicario antes de disparar a quemarropa contra la víctima en delante de su pareja y huir con rumbo desconocido.

EXTRANJERO SOBREVIVIÓ

Contra todo pronóstico, milagrosamente el extranjero sobrevivió y tras recibir disparos en el brazo, tórax y cuello, fue trasladado de emergencia al centro médico más cercano y se encuentra con pronóstico reservado.