Ministerio Público aclara liberación de detenidos por atentado en Trujillo: “No existen pruebas”

El Ministerio Público se pronunció tras la liberación de cuatro personas que habían sido detenidas por su presunta participación en el atentado con explosivos registrado en la ciudad de Trujillo, ataque que dejó varios heridos y viviendas dañadas. Las autoridades presumen que este hecho estaría vinculado a la disputa entre bandas criminales que operan en la región La Libertad.

El fiscal provincial titular de Trujillo, Luis Guillermo Bringas, ofreció detalles sobre la liberación de los investigados. En conferencia de prensa aclaró que la Fiscalía solo había comunicado la detención de dos personas y no de cuatro, como se informó inicialmente.

“Contra las personas involucradas no existen pruebas suficientes para solicitar prisión preventiva. No se trata de detener por detener, ni de imponer una medida contra cualquier persona acusada sin evidencias”, enfatizó el magistrado.

Bringas recalcó que la Fiscalía únicamente pedirá prisión preventiva cuando existan elementos de convicción sólidos. “Si hay pruebas claras contra alguien vinculado a los hechos, entonces se procede con la solicitud de prisión preventiva”, remarcó.

CUESTIONAMIENTOS DE LA PNP

En tanto, la Policía Nacional mostró su desacuerdo con la liberación de los sospechosos. El comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, cuestionó la decisión y aseguró que se trató de una “falla judicial”, afirmación que fue rechazada por el representante del Ministerio Público.