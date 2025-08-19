Víctor Zanabria cuestiona liberación de implicados en atentado de Trujillo: “Los beneficiados son los criminales”

El atentado con 20 cartuchos de dinamita que estremeció a Trujillo y dejó más de 50 viviendas seriamente dañadas sigue generando polémica. Cinco días después, el caso dio un nuevo giro tras conocerse que el Ministerio Público dispuso la liberación de cuatro presuntos implicados en el ataque, lo que ha generado críticas y cuestionamientos a las autoridades judiciales.

El comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, expresó su malestar y acusó al Ministerio Público de actuar de manera unilateral. Señaló que se contaba con pruebas contundentes, entre ellas videos que muestran a uno de los liberados conduciendo el vehículo en el que se movilizaron los atacantes. “La Policía hace un gran trabajo, pero si el Ministerio Público no refuerza los elementos de convicción, los beneficiados terminan siendo los criminales”, afirmó.

La liberación también ha indignado a la población trujillana, que ya vive bajo la amenaza constante de la delincuencia. “Aquí en el Perú no hay justicia, hoy matan y mañana están libres”, reclamó una vecina, mientras otra lamentó la sensación de impotencia y desprotección frente a la violencia. Los testimonios reflejan el hartazgo de la ciudadanía frente a la impunidad.

FISCALÍA SE PRONUNCIARÁ

Ante la controversia, el Ministerio Público informó que se encuentra realizando coordinaciones y que emitirá un pronunciamiento oficial en las próximas horas. Mientras tanto, la tensión en Trujillo continúa en aumento, con una población que exige justicia y mayores garantías de seguridad frente al crimen organizado.