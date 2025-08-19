Capturan en Chile a presunto asesino del comunicador Gastón Medina

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó la captura del presunto responsable del asesinato del comunicador iqueño Gastón Medina, ocurrido el 20 de enero de este año. Se trata de Olfran Domingo Rivas Ramos, alias “Pancho”, de nacionalidad venezolana, quien fue detenido en Santiago de Chile por las autoridades locales.

Según la información policial, la captura se produjo durante una inspección de rutina en la comuna de Maipú, región metropolitana de Santiago. Rivas Ramos fue intervenido por portar drogas y, durante las diligencias, habría reconocido su pertenencia a la organización criminal “los piratas de Aragua”.

La PNP informó que el detenido estaba siendo buscado por el homicidio de Gastón Medina Sotomayor, quien fue asesinado a balazos frente a una vivienda en la urbanización San Isidro, en Ica. El locutor radial fue atacado cuando se dirigía a su centro de trabajo.

Las autoridades peruanas iniciaron coordinaciones con sus pares chilenos para lograr la pronta extradición de Rivas Ramos. El objetivo es que responda ante la justicia peruana por su presunta participación en el crimen que conmocionó a la región Ica.

EL CRIMEN QUE ESTREMECIÓ A ICA

El pasado 20 de enero, vecinos de la urbanización San Isidro escucharon hasta ocho disparos antes de hallar al comunicador tendido en la vía pública. Gastón Medina fue trasladado al Hospital Félix Torrealba de EsSalud, donde se certificó su deceso a causa de múltiples impactos de bala. Se presume que el crimen habría tenido relación con las investigaciones periodísticas que venía realizando.