César Acuña a trujillanos: “Cumplí mi compromiso de invertir en seguridad”

Ante los constantes casos de criminalidad que se vive en Trujillo, al parecer, el gobernador de la región, César Acuña, hace caso omiso a la ola delincuencial que afecta a su ciudad, y enfatizó que sus promesas de campaña se han hecho realidad.

“La verdad estoy muy contento porque estoy cumpliendo con mi compromiso de invertir en seguridad y demostrando con hechos que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad, en darle logística a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que cumplan su función”, comentó.

MINISTRO DEL INTERIOR DEFIENDE A LA PNP

Tras las constantes criticas que viene recibiendo la PNP por su falta de reacción ante los hechos de inseguridad ciudadana, el ministro del Interior (Mininter), Carlos Malaver, defendió a la institución y aseguró que las autoridades que han pasado por Palacio de Gobierno dejaron en olvido a la entidad que le brinda resguardo a la población.

“No lloramos sobre la leche derramada que desde hace muchos años y gobiernos anteriores han dejado en abandono a nuestra Policía Nacional, todo con la finalidad de mejorar los índices de inseguridad y la percepción, pero que no se digan medias verdades”, enfatizó.