Tumbes: Pobladores lanzan piedras a policías para frustrar intervención

En la región Tumbes, una intervención policial terminó en un intenso enfrentamiento entre agentes de la Policía Nacional del Perú y pobladores del barrio San José, quienes intentaron frustrar el accionar de los agentes.

Los efectivos policiales llegaron al lugar en mención alertados por una llamada vecinal sobre la presencia en la zona de cuatro sujetos a bordo de un vehículo en actitudes sospechosas.

Al momento de la intervención, los policías hallaron al vehículo y al chofer, quien tenía en su posesión una pistola abastecida de municiones. Con ayuda de los vecinos, los policías intentaron capturar a los otros sujetos.

LES LANZARON PIEDRAS

Lamentablemente, otros pobladores buscaron entorpecer las diligencias policiales al salir en defensa de los presuntos delincuentes al punto de que lanzaron piedras a los agentes del orden. Afortunadamente, los 4 sujetos fueron intervenidos y trasladados a la comisaría de San Juan.