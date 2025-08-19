¡Polémica en Trujillo! Liberan a los 4 a presuntos implicados en atentado con explosivos

A más de cinco días de haberse registrado un atentado contra una vivienda en Trujillo donde se utilizó más de 15 explosivos, por lo que, en un despliegue de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se intervino a cuatro sospechosos del caso.

Sin embargo, con el paso de los días, la Fiscalía dejó en libertad a los intervenidos, causando la reacción de la PNP, encabezada por el comandante general, Víctor Zanabria, quien criticó el veredicto de la institución judicial.

“Nosotros hacemos la detención y la situación lo determina el Ministerio Público. Hubo cuatro detenidos que han sido liberados por los operarios de justicia. Nosotros generamos la evidencia material de los hechos con una información fílmica que permitió la identificación del vehículo que participó trasladando a las personas que llevaron los explosivos”, declaró.

SOSPECHOSOS DEL ATENTADO

De acuerdo a la información compartida, dos menores de edad fueron detenidos, debido a que habrían sido los responsables de colocar los explosivos en la vivienda de un exintegrante de la banda ‘Los Pulpos’. Del mismo modo, un adulto que intentaba escapar de la zona y el taxista que transportaba a los sospechosos.