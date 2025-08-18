Triple crimen en Chimbote: asesinan a excapitán PNP, su hijo y presunto cabecilla criminal

Un violento ataque perpetrado por sicarios dejó tres muertos en Chimbote, entre ellos el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Patecos”, quien fue acribillado con más de 40 disparos cuando se desplazaba en una camioneta junto a dos acompañantes.

Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que el vehículo fue interceptado por otro automóvil y motocicletas, desde donde los atacantes abrieron fuego sin piedad contra los ocupantes, quienes fallecieron en el acto.

Las víctimas fueron identificadas como Efraín Huaccho, señalado como líder de “Los Patecos”; William Sevillano, ex capitán de la PNP, y su hijo Willy Sevillano. De acuerdo con el reporte preliminar, Huaccho conducía el vehículo al momento del ataque.

PRESUNTO AJUSTE DE CUENTAS

Según las autoridades, el presunto cabecilla de “Los Patecos” era investigado por delitos vinculados al tráfico de drogas, extorsiones y tráfico de terrenos en la región. No se descarta que el triple crimen haya sido un ajuste de cuentas entre bandas rivales.