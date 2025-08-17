Vivienda atacada por explosivos en Trujillo está a punto de colapsar

En la ciudad de Trujillo, los cartuchos de dinamita fueron arrojados contra la fachada de la casa de tres pisos, causaron grandes daños materiales y cinco personas heridas.

De acuerdo con las autoridades, la vivienda atacada pertenece a Sergio Joel Bolaños Sarmiento, un exmiembro de la banda delincuencial ‘Los Pulpos', que estuvo preso en el penal El Milagro y que ahora estaría colaborando con la Policía para lograr la captura de los integrantes de esta organización criminal.

Como se sabe, minutos más tarde del atentado, miembros de la banda 'Los Pepes', que es una facción de 'Los Pulpos', divulgó un video atribuyéndose el ataque.

A PUNTO DE COLAPSAR

La hipótesis que se maneja por parte de la policía es que no se trataría un tema de extorsión, sino se trataría de una disputa entre organizaciones criminales por espacios territoriales u otras circunstancias

Asimismo, personal de INDECI acudió al lugar ya firmó que brindaran apoyo a las familias afectadas, pero la vivienda de tres pisos que fue el blanco del ataque está a punto de colapsar.

Cabe señalar que, las familias afectadas esperan que las autoridades cumplan con su promesa y les brinden ayuda en sus viviendas.