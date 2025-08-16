Trujillo: esta es la situación a dos días del atentado que dejó cinco heridos

La ciudad de Trujillo sigue conmocionada tras el brutal atentado ocurrido la noche del jueves 14 de agosto, cuando una fuerte explosión sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú, en el barrio El Molino. Eran las 10:10 p.m. cuando el estruendo destrozó ventanas, desplomó paredes y sembró el terror entre los vecinos. El saldo: cinco personas heridas, más de 35 viviendas afectadas y una comunidad paralizada por el miedo.

Gracias a las cámaras de seguridad y un rápido operativo policial, las autoridades lograron identificar y detener a tres presuntos responsables del ataque, dos de ellos adolescentes. Durante la intervención, realizada en el distrito de Alto Trujillo, se incautaron explosivos tipo emulsión, similares a los usados en la detonación, además de manuscritos con amenazas dirigidas a la zona afectada.

El ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó que los detenidos estarían directamente vinculados al atentado, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un nuevo acto de violencia ligado al crimen organizado que azota a la ciudad. La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para determinar la red detrás del ataque y evitar que hechos similares se repitan.

VECINOS EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Mientras tanto, los vecinos del barrio El Molino exigen mayor seguridad y acciones concretas contra las bandas criminales. El atentado no solo dejó daños materiales y víctimas heridas, sino también un clima de temor que recuerda la vulnerabilidad de una ciudad golpeada de manera constante por la violencia.