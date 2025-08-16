Puno: desaparece siendo niño y lo hallan con vida 21 años después

La historia de José Anuario Yachi Benites ha conmovido al país. Desapareció cuando tenía apenas 12 años, luego de un accidente de tránsito en la ruta hacia el centro poblado de Chicira, en Cajamarca, en 2003. Desde entonces, nada se supo de él hasta que, tras más de dos décadas, fue encontrado con vida por rondas campesinas en la selva alta de Yanahuaya, en la región Puno. Hoy, con 33 años, pudo finalmente reencontrarse con su familia.
El hallazgo se produjo cuando las rondas lo vieron en un estado de abandono. El propio José, visiblemente emocionado, expresó: “Me he alejado muchos años de mi familia y ahora estoy alegre y contento porque ya me están viniendo a recoger”. Su padre, Mario Yachi, y su cuñado, Fernando Miranda, recordaron que durante 21 años no recibieron ninguna noticia oficial sobre su paradero y, debido a la falta de recursos económicos, no pudieron continuar con su búsqueda.
La familia relató que todo ocurrió tras un accidente en un viaje al mercado de Cajabamba. Desde ese día, perdieron comunicación con el menor y comenzaron años de incertidumbre y dolor. Sin embargo, el momento más esperado llegó: el abrazo entre José y sus padres, en medio de lágrimas y conmoción, marcó el cierre de una larga etapa de sufrimiento.
APOYO DE RONDAS CAMPESINAS
En un gesto de solidaridad, las rondas campesinas de Yanahuaya apoyaron a la familia con un fondo económico para costear el traslado de José hasta Cajamarca. Gracias a esa ayuda, podrá regresar a su tierra natal y reiniciar una vida al lado de los suyos, luego de más de 20 años de ausencia.