Colombia exige liberación de topógrafos detenidos en Santa Rosa de Loreto

El Poder Judicial ordenó la detención preliminar por siete días de los ciudadanos colombianos John Willington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, quienes fueron trasladados a la ciudad de Caballococha para continuar con las investigaciones en torno a su presunta participación en actos contra la soberanía nacional.

Ambos extranjeros fueron intervenidos en flagrancia el pasado 12 de agosto, cuando realizaban supuestos trabajos de topografía sin autorización en el puerto de Santa Rosa, en la región Loreto. Según el Ministerio Público, son investigados por el delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la República a dominación extranjera.

El fiscal penal de Caballococha, Franco Sifuentes, informó que las diligencias se desarrollarán durante siete días para esclarecer los hechos. Por su parte, el abogado de los colombianos, Carlos Araujo, señaló que esperan que las investigaciones avancen con rapidez a fin de lograr la libertad de sus defendidos.

COLOMBIA SE PRONUNCIA

Frente a la medida, la Cancillería de Colombia emitió un comunicado en el que exigió la liberación inmediata de sus connacionales, asegurando que se encontraban trabajando en la ampliación del muelle Victoria Regía, en Leticia. Además, reiteraron su rechazo a la soberanía del Perú sobre Santa Rosa y desconocieron la autoridad de los funcionarios designados en la zona fronteriza.