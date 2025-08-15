Atentado en Trujillo: Ministros del Interior y Defensa llegan para atender emergencia

Un violento ataque con más de 10 cartuchos de dinamita contra una vivienda en una zona comercial de Trujillo ha generado gran conmoción en la ciudad. Las primeras investigaciones policiales apuntan a un enfrentamiento entre bandas criminales, principalmente entre “Los Pulpos”, “Los Pepes” y “La Jauría”.

Este viernes por la tarde, diversos ministros, entre ellos el de Defensa, Walter Astudillo, y el del Interior, Carlos Malaver, llegaron a la ciudad para supervisar la emergencia y coordinar acciones con las autoridades locales.

Las pesquisas iniciales indican que el ataque estaría dirigido contra Sergio Bolaños, quien vivía anteriormente en el primer piso del inmueble afectado. Bolaños habría sido miembro de “Los Pulpos” y actualmente colaboraría con el Ministerio Público para desarticular dicha organización criminal.

El atentado dejó más de 30 viviendas afectadas y varias personas heridas. En el inmueble donde se colocaron los explosivos no había nadie; la casa pertenece a la madre de Bolaños.

PIDEN DECLARAR ESTADO DE SITIO TRUJILLO

Las autoridades y la ciudadanía calificaron el hecho como un acto terrorista. Ante la gravedad de la situación, el gobernador de La Libertad, César Acuñ​a, solicitó declarar Trujillo en estado de sitio.