Boluarte llega a Santa Rosa de Loreto y reafirma soberanía peruana en la frontera con Colombia

El distrito de Santa Rosa de Loreto, ubicado en la isla Chinería, vivió este viernes uno de los días más importantes de su historia.

Desde tempranas horas, la población se mostró entusiasta con la visita de Dina Boluarte, que estuvo acompañada de un despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La ceremonia incluyó el entonado del Himno Nacional en plena plaza de Santa Rosa, como símbolo de soberanía.

Ayuda educativa y anuncios oficiales

Durante la actividad, el Gobierno entregó seis toneladas de materiales educativos, entre ellas 23 computadoras, cuadernos, libros, útiles escolares y juguetes para el nivel inicial, así como buzos, polos, mochilas y tomatodos para estudiantes de secundaria. Estos recursos se suman a las 20 computadoras del Aula de Innovación Tecnológica inaugurada la semana anterior.

En su discurso, la presidenta Boluarte reconoció que las poblaciones fronterizas “no han recibido la atención necesaria” y anunció medidas urgentes para revertir esta situación. También reafirmó que los límites con Colombia están definidos y zanjados desde hace un siglo, recalcando que el Perú hará respetar su soberanía territorial.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, respaldó el mensaje presidencial y subrayó que el país defenderá los límites fronterizos establecidos en tratados internacionales. Vecinos del distrito señalaron que esperan que la ayuda no sea solo un gesto mediático por el contexto diplomático, sino parte de una política sostenida de presencia estatal.