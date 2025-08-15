¿Quién es alias ‘Bolaños’ y por qué fue atacada la casa de su madre en Trujillo?

La detonación, captada por cámaras de seguridad, afectó viviendas, consultorios, tiendas de autopartes y otros comercios.

La noche del 14 de agosto de 2025, Trujillo volvió a vivir momentos de terror. Una poderosa explosión en la avenida Perú, provocada por más de 20 cartuchos de dinamita, sacudió varias manzanas, dejando cinco personas heridas y cuantiosos daños materiales.

La detonación, captada por cámaras de seguridad, afectó viviendas, consultorios, tiendas de autopartes y otros comercios. El servicio de luz quedó interrumpido en la zona y el pánico se apoderó de los vecinos.

¿Quién es Sergio Bolaños?

Sergio Bolaños, conocido como “Bolaños”, es un exmiembro de la peligrosa banda criminal Los Pulpos, organización que operaba en Trujillo y que ha sido investigada por extorsión, sicariato y tráfico ilícito. Según fuentes policiales, Bolaños cumplió condena en prisión y, actualmente, estaría colaborando con las autoridades en investigaciones contra el crimen organizado.

El atentado habría tenido como objetivo la vivienda de su madre, lo que hace sospechar a los investigadores que se trató de un mensaje o represalia por su cooperación con la Policía Nacional.

Investigación y detenidos

Tras el ataque, la Policía detuvo a tres personas, dos de ellas menores de edad, presuntamente implicadas en la detonación. La División de Investigación Criminal (Divincri) y la Fiscalía no descartan que detrás del hecho estén remanentes de bandas que buscan recuperar poder en la zona.

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, expresó su rechazo al atentado y anunció que se brindará asistencia a las familias afectadas, además de reforzar la presencia policial para prevenir nuevos actos de violencia.