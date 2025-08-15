Dina Boluarte: “Santa Rosa es y seguirá siendo territorio peruano”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, arribó la tarde de este viernes al distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, Loreto, en medio de la tensión diplomática que enfrenta el Perú con Colombia por este territorio limítrofe.

La jefa de Estado llegó junto a una comitiva de ministros y altos funcionarios del Estado, además de representantes de la Policía Nacional y el Ejército del Perú. Entre ellos se encontraba el titular del Congreso de la República, José Jeri.

Boluarte aprovechó su presencia para dirigirse a la ciudadanía de Santa Rosa, recalcando que ese territorio pertenece y seguirá perteneciendo al Perú.

“La soberanía del Perú no está en discusión. El distrito de Santa Rosa, en Loreto, es y seguirá siendo peruano, eso es así”, expresó, criticando las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, a las que calificó de “inaceptables” y contrarias a la hermandad que une a ambos países.

“Así está escrito en los tratados y en las bases que fijan los límites entre Perú y Colombia, que tienen carácter perpetuo e inamovible. Es decir, nadie ni nada podrá cambiar lo que se escribió hace más de 100 años con las rúbricas”, subrayó la mandataria.

INVERSIÓN EN SANTA ROSA

Durante su mensaje, la presidenta también detalló la intervención del Gobierno en el distrito de Santa Rosa, donde impulsará inversiones para fortalecer la economía local, mejorar la educación, el transporte aéreo y fluvial, así como el turismo, entre otros sectores, en beneficio de la población y su calidad de vida.