¡Terror en Trujillo!: explosión de dinamita destruye vivienda y deja al menos ocho heridos

Terror en Trujillo. Al menos ocho personas resultaron heridas luego de la detonación de un artefacto explosivo en una vivienda ubicada en la cuadra 8 de la avenida Perú.

De acuerdo con testigos, sujetos desconocidos habrían detonado una dinamita, causando una fuerte explosión que destruyó por completo el inmueble.

'LOS PEPES' ESTARÍAN DETRÁS DE ATENTADO

Detrás de este atentado estaría la banda criminal 'Los Pepes', que mediante un video, en el que se observa un mensaje y una gran cantidad de dinamita, lanzan amenazas contra 'Bolaños' a quién le exigen el pago de millón de soles para no atentar contra su vida y la de su familia.

Las autoridades investigan el hecho para determinar las causas y dar con los responsables de este ataque, que ha generado alarma entre los vecinos de la zona.

Noticia en desarrollo...