Abogado colombiano ofrece disculpas a peruanos y anuncia denuncia penal contra Daniel Quintero

El precandidato presidencial colombiano Daniel Quintero enfrenta una creciente ola de críticas en su país luego de que instalara una bandera de Colombia en el puerto de Santa Rosa, en territorio peruano, en un acto que ha sido calificado como político y provocador.

Desde el vecino departamento de Leticia, el abogado colombiano Harold Rengifo llegó hasta Santa Rosa para ofrecer disculpas públicas a los peruanos y anunciar que interpondrá una denuncia penal contra Quintero.

Según indicó, la acción podría configurarse como una violación al artículo 338 del Código Penal colombiano, que sanciona actos vinculados a la provocación de conflictos armados. “Fue un atrevimiento político y de ego; además, abandonó nuestra bandera. Agradezco a la Policía Peruana por el respeto mostrado hacia ella”, declaró.

DETENCIÓN PRELIMINAR

En paralelo, el Poder Judicial peruano dictó siete días de detención preliminar contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Willington Amia López, quienes fueron intervenidos mientras realizaban supuestos trabajos de topografía en el puerto de Santa Rosa.