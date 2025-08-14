Tumbes: Delincuentes roban celulares valorizados en más de 100 mil soles

Dos delincuentes ingresaron la madrugada a un local de venta de celulares en Tumbes y se apoderaron de decenas de equipos de alta gama valorizados en más de 100 mil soles.

Los ladrones forzaron la puerta principal y rompieron los candados para cometer el robo. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que uno de ellos, de manera disimulada, utilizó un alicate para cortar los precintos de seguridad, permitiendo así el ingreso al establecimiento junto a su cómplice.

Una vez dentro, sustrajeron todos los equipos y, cargando bolsas con el botín, huyeron rápidamente del lugar. Las imágenes registraron su escape, mientras que una vecina que notó el portón abierto alertó al dueño del negocio, quien confirmó el robo.

TRAS LOS DELINCUENTES

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al establecimiento para iniciar las pesquisas, recabar pruebas y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad para identificar y capturar a los responsables.