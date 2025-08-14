Cajamarca: Ofrecen recompensa de 10 mil soles por chofer que atropelló y mató a motociclista

En la ciudad de Cajamarca, un joven motociclista perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo en horas de la noche del último fin de semana. Lejos de auxiliar a la víctima, el conductor optó por darse a la fuga.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso instante en que la víctima, identificada como Jonathan Christian Cueva Castrejón, es brutalmente embestido por el auto que iba a excesiva velocidad.

En declaraciones a la prensa, la esposa de Cueva Castrejón detalló que se enteró de la muerte de su esposa por intermedio de un familiar de él, quien trabaja como policía. Cabe precisar que, a pesar de tener las imágenes de las cámaras, el conductor aún no ha sido identificado.

OFRECEN RECOMPENSA

En ese sentido, la familia del difunto motociclista está ofreciendo una recompensa de 10 mil soles por información que lleve a la ubicación y detención del chofer. Para ello, puede contactarse al número 903074853.