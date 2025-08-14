24 Horas Edición Medio Día

14/08/2025

Loreto: Santa Rosa se alista para recibir a Dina Boluarte este viernes

La presidenta arribará a la isla Chinería en la triple frontera en medio de la tensión diplomática con el país de Colombia.



Los pobladores del distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, región Loreto, se preparan para recibir este viernes 15 de octubre a la presidenta de la República, Dina Boluart​e

La visita de la mandataria ocurre en medio de la tensión diplomática entre Perú y Colombia, desatada por las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que el Perú se habría apropiado ilegalmente del territorio de Santa Rosa, insinuando que este pertenecería a Colombia.

En este contexto, Boluarte llegará a Santa Rosa, localidad ubicada en la triple frontera con Colombia y Brasil. Su arribo está previsto para el mediodía.

REDOBLARÁN SEGURIDAD

Desde tempranas horas, una gran cantidad de pobladores, junto a efectivos del Ejército del Perú, la Policía Nacional y la Marina de Guerra, realizaron labores de limpieza y acondicionamiento del lugar donde se izará la bandera peruana.

Para garantizar la seguridad, se ha dispuesto un fuerte contingente policial y militar que evite cualquier altercado. La presidenta estará acompañada de varios ministros, muchos de los cuales ya se encuentran en Santa Rosa, adelantando coordinaciones para la visita oficial.


Temas Relacionados: ColombiaDina BoluarteGustavo PetroLoretoNacionalesSanta Rosa

También te puede interesar:

BANNER