Loreto: Santa Rosa se alista para recibir a Dina Boluarte este viernes

Los pobladores del distrito de Santa Rosa, en la isla Chinería, región Loreto, se preparan para recibir este viernes 15 de octubre a la presidenta de la República, Dina Boluart​e.

La visita de la mandataria ocurre en medio de la tensión diplomática entre Perú y Colombia, desatada por las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que el Perú se habría apropiado ilegalmente del territorio de Santa Rosa, insinuando que este pertenecería a Colombia.

En este contexto, Boluarte llegará a Santa Rosa, localidad ubicada en la triple frontera con Colombia y Brasil. Su arribo está previsto para el mediodía.

REDOBLARÁN SEGURIDAD

Desde tempranas horas, una gran cantidad de pobladores, junto a efectivos del Ejército del Perú, la Policía Nacional y la Marina de Guerra, realizaron labores de limpieza y acondicionamiento del lugar donde se izará la bandera peruana.

Para garantizar la seguridad, se ha dispuesto un fuerte contingente policial y militar que evite cualquier altercado. La presidenta estará acompañada de varios ministros, muchos de los cuales ya se encuentran en Santa Rosa, adelantando coordinaciones para la visita oficial.