Ordenan prisión preliminar contra topógrafos colombianos detenidos en Santa Rosa de Loreto

Este mediodía, el Poder Judicial ordenó siete días de detención preliminar contra los colombianos Carlos Sánchez y John Amia, intervenidos el martes último cuando ejecutaban presuntas labores de topografía en el distrito fronterizo de Santa Rosa de Loreto.

El juez César Vela aceptó así el pedido fiscal e impuso la detención preliminar contra los extranjeros, indagados por el delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a la dominación extranjera.

JURISDICCIÓN NACIONAL

El magistrado determinó que es necesario que los ciudadanos extranjeros se encuentren en la jurisdicción nacional para que el Ministerio Público pueda realizar sin contratiempos las diligencias correspondientes en este caso, a fin de aclarar los hechos.

Asimismo, Vela Flores dispuso que el plazo detención preliminar se cuente desde el martes, cuando fueron intervenidos en el puerto del distrito de Santa Rosa de Loreto, por lo que ambos colombianos deberán ser liberados el próximo 19 de agosto.