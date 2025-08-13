Tumbes: detienen a sujeto con armas de fuego y municiones en Puente Internacional

Un ciudadano peruano fue detenido por personal policial en el Puente Internacional que une Perú y Ecuador, luego de ser sorprendido portando un arma de fuego y dos municiones ocultas en su mochila. El intervenido, identificado como Roberto Carlos Castillo Domínguez, de 26 años, se desplazaba a pie con una actitud sospechosa, lo que motivó su inmediata intervención.

El jefe del Frente Policial Tumbes, general Luis Pacheco Cornejo, detalló que el arma y las municiones serán sometidas a peritaje y comparadas con casquillos encontrados en recientes asesinatos ocurridos en la región, a fin de determinar si estuvieron vinculadas con casos de sicariato. “Gracias a una oportuna acción policial se ha reportado una persona que intentó cruzar un arma que, según las primeras investigaciones, pudo haber sido usada en acciones de sicariato en la jurisdicción”, señaló.

Las investigaciones revelaron que Castillo Domínguez cuenta con cinco denuncias previas por distintos delitos, incluyendo hurto agravado, por el cual fue intervenido el pasado 2 de julio. Esto refuerza las sospechas de que podría tener relación con organizaciones criminales dedicadas a la extorsión en la zona fronteriza.

CRIMINALIDAD EN TUMBES

El general Luis Pacheco Cornejo agregó que, pese al estado de emergencia vigente, la Policía Nacional del Perú viene implementando nuevas estrategias para combatir el alto índice de criminalidad en Tumbes, con especial énfasis en la vigilancia de pasos fronterizos y la desarticulación de bandas que operan entre ambos países.