Santa Rosa de Loreto: Fiscalía inicia investigación preliminar contra topógrafos colombianos

La Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla inició una investigación preliminar contra los ciudadanos colombianos Carlos Sánchez y John Amia, detenidos el último martes en el puerto del distrito de Santa Rosa, en la Isla Chinería, región Loreto. Ambos fueron sorprendidos realizando supuestos trabajos de topografía en la zona, lo que generó la intervención de las autoridades peruanas.

Según el Ministerio Público, los extranjeros son investigados por el presunto delito de atentado contra la soberanía nacional, en la modalidad de actos dirigidos a someter a la República a dominación extranjera. De acuerdo con las primeras diligencias del fiscal adjunto provincial Rodolfo Sifuentes Vargas, los implicados habrían intentado establecer la ubicación del área como parte del territorio colombiano.

Como parte de la investigación, se realizó una diligencia de reconstrucción en el puerto de Santa Rosa, donde los detenidos respondieron a las preguntas de las autoridades. La Fiscalía indicó que estas acciones buscan esclarecer las circunstancias del caso y determinar si hubo una intención deliberada de desconocer la soberanía peruana en la zona fronteriza.

PETRO SE PRONUNCIA

El caso ha escalado a nivel diplomático luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificara la detención como un “secuestro” a través de sus redes sociales. Sus declaraciones se suman a la tensión que ya existe entre ambos países por disputas territoriales en la región amazónica.