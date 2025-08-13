Trujillo: agente de seguridad abate a delincuente que intentó asaltar a empresario

Un intento de asalto a plena luz del día en Trujillo terminó con un delincuente abatido por un agente de seguridad. El hecho ocurrió en la avenida Prolongación César Vallejo, a pocos metros del centro comercial Real Plaza.

Una cámara de seguridad registró el momento en que un empresario llegó en motocicleta a una casa de cambio para realizar una transacción. En ese instante, un sujeto armado lo interceptó y lo apuntó directamente en la vía pública.

El empresario intentó refugiarse en el interior del local, pero fue perseguido por el asaltante. Los gritos de auxilio alertaron a un agente de seguridad de una casa de cambio cercana, quien acudió de inmediato. Al ver que el delincuente intentaba huir con el botín, el guardia abrió fuego, realizando dos disparos que acabaron con la vida del atacante.

AGENTE FUE TRASLADADO A DEPENDENCIA POLICIAL

El fallecido fue identificado como Dany William Luján Chunga, de 53 años. Agentes de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias de ley. El agente de seguridad fue trasladado a la dependencia policial mientras se desarrollan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.