San Martín: Delincuentes roban 200 mil soles a empresario que había retirado del banco

En la localidad de Juanjuí de la región San Martín, un empresario se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad ciudadana luego que cuatro delincuentes armados lo interceptaran para robarle una fuerte suma de dinero.

Las imágenes registradas por un poblador captaron lo ocurrido. Los criminales abordaron el vehículo de la víctima, que transitaba por la altura del sector La Victoria en la carretera Fernando Belaúnde Terry.

A plena luz del día, los criminales encañonaron a la víctima y su acompañante, quienes regresaban del banco. Los sujetos huyeron con los más de 200 mil soles que el empresario acababa de retirar.

CAPTURAN A SOSPECHOSOS

Tras el asalto, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegaron un operativo en la zona y lograron dar con la captura de dos sospechosos, quienes serían miembros de la banda criminal "Los Injertos de Juanjuí".