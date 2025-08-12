Isla Chinería: continúan detenidos colombianos que realizaban trabajos de topografía sin autorización

Dos ciudadanos colombianos permanecen detenidos en la comisaría de Santa Rosa, en Loreto, tras ser sorprendidos realizando trabajos de topografía en territorio peruano. Los intervenidos fueron identificados como Carlos Fernando Sánchez Ortegón, de 37 años, y John Willington Amias López, de 47, quienes fueron descubiertos por la Policía Nacional del Perú mientras efectuaban mediciones en una zona fronteriza sin contar con los permisos exigidos por la normativa nacional.

De acuerdo con la versión de sus abogados, ambos forman parte de un consorcio colombiano y se encontraban desarrollando estudios preliminares para la construcción de un muelle en la ciudad de Leticia, en Colombia. Sin embargo, la intervención se realizó en un contexto de tensión en la frontera y con un reforzamiento de la presencia de autoridades peruanas en la isla Santa Rosa, luego de incidentes recientes relacionados con el límite territorial.

Fuentes policiales informaron que los trabajos se llevaban a cabo sin autorización oficial, lo que motivó su detención inmediata. La acción forma parte de las medidas de control que viene ejecutando la Policía Nacional del Perú en zonas limítrofes con Colombia, con el objetivo de prevenir actividades irregulares y salvaguardar la soberanía del país.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

Consultados sobre los motivos de su presencia en la isla Chinería, los topógrafos se limitaron a responder que “solo hablarían con oficiales” y evitaron brindar declaraciones ante las cámaras. Por el momento, las investigaciones continúan y las autoridades no descartan la participación de más personas en estas labores no autorizadas en territorio peruano.