Áncash: Sismo de 5.5 se registró esta noche en Chimbote

Un sismo de 5.5 grados se registró la noche de este martes 12 de agosto en la ciudad de Chimbote, ubicado en la provincia de Santa, perteneciente a la región Áncash.

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus redes sociales, el movimiento telúrico se produjo aproximadamente a las 7:54 de la noche.

Asimismo, la entidad precisó que el sismo se registró exactamente a 81 kilómetros al oeste de Chimbote, con una intensidad de III-IV, por lo cual pudo ser sentido por la mayoría de personas dentro de edificios.

¿QUÉ HACER ANTE UN SISMO?

Cabe precisar que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma en caso de sismos y mantenerse alejado de ventanas, repisas u otros utensilios. En caso no se pueda salir de la vivienda o el lugar donde se encuentre, se recomienda ubicarse al costado de las columnas o muros estructurales. De igual forma, se recomienda tener lista una mochila de emergencia.