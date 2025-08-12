Loreto: Detienen a colombianos por uso de GPS y mediciones no autorizadas en Santa Rosa

La Policía Nacional detuvo a dos ciudadanos colombianos en el puerto del distrito de Santa Rosa, en Loreto, mientras realizaban trabajos de medición con equipos GPS y presuntas labores de topografía. La intervención se realizó este martes tras un aviso de transportistas fluviales.

Según el reporte policial, los extranjeros colocaban puntos satelitales en la zona sin contar con la autorización oficial requerida para ejecutar este tipo de actividades en territorio peruano.

LABORES SOSPECHOSOS

Los intervenidos indicaron a la Policía que se encontraban recolectando datos para la elaboración de un expediente técnico. Sin embargo, evitaron precisar para qué institución o entidad realizaban el trabajo, lo que aumentó las sospechas.

Ambos ciudadanos fueron trasladados a la comisaría de Santa Rosa para continuar con las diligencias de ley. Su accionar ha generado preocupación entre los vecinos y autoridades locales en medio de la tensión que vive Perú y Colombia por el territorio de Santa Rosa, en la isla Chinería.

