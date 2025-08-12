Junín: influencers ingresan ilegalmente al nevado Huaytapallana

Dos jóvenes peruanos dedicados a la creación de contenido en redes sociales ingresaron ilegalmente al nevado Huaytapallana, en la región Junín. El acceso al área está prohibido por una ordenanza regional debido a que se trata de una zona protegida en estado de emergencia.
Los implicados son los conocidos ‘influencers’ de TikTok Sol From y Nelson Vidal. Este último publicó un video jactándose de haber ingresado al área protegida con apoyo de pobladores de la zona.
El gerente del Área de Recursos Naturales del Gobierno Regional, Vladimir Yáñez, informó que ambos han sido notificados. El Ministerio Público ya investiga el caso por presunta infracción a la normativa ambiental vigente.
NEVADO CERRADO AL TURISMO
El nevado permanece cerrado desde el 26 de junio, tras confirmarse que ha perdido el 70% de su masa glaciar por efecto de la contaminación. La medida busca evitar más daños ambientales y preservar este importante ecosistema para el país.