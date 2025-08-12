Chanchamayo: Niña de 6 años cruza la pista y camioneta la atropella

En la localidad de Chanchamayo, una menor de edad terminó siendo atropellada por una camioneta de color rojo, cuando intentaba cruzar la pista. El hecho ocurrió a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad registraron lo ocurrido. Tras esperar que unos vehículos pasen por la zona, la niña procedió a cruzar la vía corriendo, sin embargo, el vehículo particular apareció y terminó embistiéndola.

Tras el incidente, el conductor de la camioneta se detuvo y llevó a la menor hasta el hospital Julio César Demarini Caro de La Merced. Debido a la gravedad de sus lesiones, la niña de 6 años fue trasladada al hospital El Carmen de Huancayo.

PIDEN ROMPEMUELLES

Los médicos informaron que la pequeña presenta serios golpes en el abdomen y el cerebro. Tras este accidente, vecinos de la zona hicieron un llamado a las autoridades locales para que coloquen rompemuelles que ayuden a reducir la velocidad.