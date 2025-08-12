24 Horas Edición Medio Día

12/08/2025

Chanchamayo: Niña de 6 años cruza la pista y camioneta la atropella

El conductor auxilió a la pequeña y la llevó hasta el hospital Julio César Demarini Caro.



En la localidad de Chanchamayo, una menor de edad terminó siendo atropellada por una camioneta de color rojo, cuando intentaba cruzar la pista. El hecho ocurrió a plena luz del día.

Las cámaras de seguridad registraron lo ocurrido. Tras esperar que unos vehículos pasen por la zona, la niña procedió a cruzar la vía corriendo, sin embargo, el vehículo particular apareció y terminó embistiéndola.

Tras el incidente, el conductor de la camioneta se detuvo y llevó a la menor hasta el hospital Julio César Demarini Caro de La Merced. Debido a la gravedad de sus lesiones, la niña de 6 años fue trasladada al hospital El Carmen de Huancayo.

PIDEN ROMPEMUELLES

Los médicos informaron que la pequeña presenta serios golpes en el abdomen y el cerebro. Tras este accidente, vecinos de la zona hicieron un llamado a las autoridades locales para que coloquen rompemuelles que ayuden a reducir la velocidad.


