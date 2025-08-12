Loreto: Pobladores de Santa Rosa indignados por izamiento de bandera colombiana

Gran controversia ha provocado la presencia de una bandera colombiana en el pueblo de Santa Rosa, ubicado en la isla Chinería, en Loreto. Según se conoció, fue el precandidato a la presidencia de Colombia, Daniel Quintero, quien izó el símbolo patrio en territorio peruano, acción que ha generado un fuerte rechazo por parte de las autoridades y de los pobladores.

Vecinos de la localidad indicaron que al percatarse de la bandera procedieron a retirarla rápidamente. Previamente, intentaron dar aviso a las autoridades, incluyendo a la Marina de Guerra y la Policía Nacional, pero no lograron establecer comunicación inmediata. “Nosotros queríamos que detengan a quienes estaban haciendo estos actos”, señaló uno de los residentes, visiblemente molesto.

El hecho ha causado indignación en la población de Santa Rosa, que recordó que siempre se ha mantenido un vínculo de hermandad con Colombia y Brasil, participando de diversas actividades conjuntas en la zona de frontera. Sin embargo, consideran que la acción atenta contra el respeto mutuo que ha caracterizado la convivencia entre los tres países.

EXIGEN PRESENCIA ACTIVA DEL ESTADO

Los vecinos exigen que las autoridades nacionales actúen con mayor firmeza y presencia en la zona, particularmente la Marina de Guerra y la Policía Nacional, para prevenir hechos similares que puedan escalar en tensiones diplomáticas. La comunidad pide garantizar la soberanía y reforzar el resguardo en este punto estratégico del territorio peruano.